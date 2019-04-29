Телеведущая объяснила артистке, что имела в виду под концертами для бедных. Ранее Слава возмутилась словами Ксении Собчак и тем, как она унизила певицу Ольгу Бузову.

Телеведущаяобъяснила артистке, что имела в виду под "концертами для бедных". Ранее Слававозмутилась словами Ксении Собчак и тем, как она унизила певицу Ольгу Бузову.Ксения Собчак несколько дней назад, беряинтервью у ведущей "Дома-2", грубо заявила, что та ездит по небольшим городам сконцертами, и это, по ее словам, не является критерием успеха. "Никакая ниЛобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. Но ты это делаешь. И себя такимобразом принижаешь", – заявила Ксения Собчак.На это возмутилась певица Слава. Она отметила, что от словнедавнего кандидата в президенты ее "аж трясло". В свою очередь ей ответила КсенияСобчак в своем Telegram-канале "Кровавая Барыня". "ДорогаяСлава! Не трясись! Лучше попробуй понять смысл сказанных мною слов", – едкоотбрила артистку Ксения Собчак. "Мой вопрос был о том, что звезды первойвеличины выступают в концертных залах определенного уровня, и к ним приезжаютна концерт из всех сел, городов и *** как на событие", – объяснила светскаяльвица в Telegram.При этом она добавила, что ей труднопредставить, например, Аллу Пугачеву, которая в зените славы выступала бы в ДК,а не на стадионах. "Вот в этом и был мой вопрос: может, лучше реже, но круче, чем чаще, нодешевле?", – написалаНа ответ ужеотреагировал Telegram-канал "Небожена". Его авторы напомнили, что Примадонна негнушалась выступлениями в ДК и знает об этом, как никто другой. Например, в 2006-омАлла Пугачева дала концерт в Тульском цирке и собрала ДК имени Ленина в Таганроге.