Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар может быть дисквалифицирован на пять матчей за удар болельщика. Инцидент произошел после финала Кубка Франции, в котором ПСЖ уступил Ренну в серии пенальти.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар может быть дисквалифицирован на пять матчей за удар болельщика. Инцидент произошел после финала Кубка Франции, в котором "ПСЖ" уступил "Ренну" в серии пенальти.Во время церемонии награждения к Неймару подошел болельщик, сфотографировал бразильца на смартфон. Затем между Неймаром и болельщиком завязался разговор, в ходе которого футболист ударил собеседника по лицу. Действия нападающего были сняты на видео и стали известны общественности.Федерация футбола Франции изучит этот инцидент и даст оценку поведению Неймара. Высока вероятность, что футболист будет дисквалифицирован на пять матчей.