Норвич Сити первым из клубов Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона английского футбола пополнил ряды премьер-лиги. Канарейки обеспечили себе досрочный выход в высший эшелон Англии, обыграв в матче 45 тура Блэкберн.

"Норвич Сити" первым из клубов Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона английского футбола пополнил ряды премьер-лиги. "Канарейки" обеспечили себе досрочный выход в высший эшелон Англии, обыграв в матче 45 тура "Блэкберн".Встреча против "бродяг" завершилась для футболистов "Норвича" победой со счетом 2:1. На гол защитника "Блэкберна" Льюиса Трэвиса хозяева поля ответили мячами Марко Штиперманна и Марио Вранчича.Благодаря домашнему успеху "Норвич" набрал 91 очко и гарантировал себе одно из двух мест, дающих право прямого выхода в премьер-лигу.WE ARE @premierleague!