По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами. С места раненых, как свидетельствуют видеозаписи, эвакуировали на двух вертолетах.

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате столкновения около 50 машин на автобане в Германии, четверо из них были госпитализированы с серьезными травмами, сообщает Stern. С места раненых, как свидетельствуют видеозаписи, эвакуировали на двух вертолетах.Несколько крупных аварий произошли в воскресенье днем на трассе A71 в Тюрингии. Причиной их стал сильный дождь с градом, который на несколько минут превратил дорожное покрытие в лед.Движение по автобану в обе стороны фактически было заблокировано, поскольку разбитые машины перекрыли все полосы. Легкие травмы, по последним данным, получил 21 человек, еще четверо были доставлены в госпиталь на вертолетах — их состояние вызывает опасение у врачей.