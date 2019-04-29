В студии шоу Звезды сошлись обсуждался новый брак продюсера Александра Цекало. Многие знаменитости высказали негативные впечатления от этих отношений.

В студии шоу "Звезды сошлись" обсуждался новый брак продюсера Александра Цекало. Многие знаменитости высказали негативные впечатления от этих отношений.До свадьбы на молодой Дарине Эрвин, годящейся ему в дочери, Александр Цекало был женат на сестре Веры Брежневой Виктории. Когда-то с его предыдущей семьей проводил свой отпуск и лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. В студии шоу "Звезды сошлись" он дал понять, что Виктория ему нравилась больше, чем новая жена продюсера."Я считаю, что он попал очень круто. Молодец! Я на ее стороне. Я считаю, что она должна раздеть его догола. по идее. Я прям болею за нее прям серьезно. Я желаю ему этого", – сказал Сергей Мазаев, признавшись, что испытывает злорадство. "Короче, я сочувствую и ему, и очень рад за эту девушку, молодец", – заключил Сергей Мазаев.Актриса Наталья Андрейченко и фигуристка Мария Бутырская убеждены, что это брак по расчету.Актер Александр Пашутин предположил, что эта история ничем хорошим не кончится. По его мнению, Дарина Эрвин просто хочет больше сниматься, и теперь все будут видеть ее в главных ролях в сериалах, где спонсором выступает продюсер.Напомним, и Дарина Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) оформили отношения в начале марта. Влюбленные расписались в Америке, где Дарина живет с 17 лет. На торжественной церемонии были только самые близкие. Говорят, грандиозное торжество в Москве молодожены закатят в мае. Якобы будут приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса.В кулуарах Дарину упорно сравнивают с бывшей женой Александра . В свежем интервью, к слову, та прокомментировала женитьбу экс-супруга. Она заявила, что не видит с собой никакого сходства. "Ну, может, только тем, что она брюнетка..." – сказала певица.Лолита дала абсолютно неожиданный совет бывшей жене Александра Виктории Галушке. "Дай Бог всем здоровья и счастья, и я абсолютно рада, что все там это... Единственное, чего я бы хотела, чтобы предыдущая жена моего очередного из мужей, которая была до этого, поставила свечку и сказала: "Слава Богу!" Все! Больше ничего!" – заявила Лолита Милявская.