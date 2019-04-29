Придя в квартиру, мужчина узнал, где потерпевшая хранит деньги, похитил их, после чего скрылся...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 38-летнего ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки
В дежурную часть обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что с ней на улице под видом якобы скупщика предметов старины познакомился мужчина, который поинтересовался не хочет ли потерпевшая продать что-то из антиквариата. Пожилая женщина в свою очередь предложила мужчине купить у неё старинные серьги, после чего они договорились о встрече в квартире потерпевшей на Измайловском шоссе. Придя в квартиру, мужчина узнал, где та хранит деньги, похитил их, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч долларов США.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Семёновской площади.
По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ВАО
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