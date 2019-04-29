Придя в квартиру, мужчина узнал, где потерпевшая хранит деньги, похитил их, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Соколиная гора задержали 38-летнего ранее судимого приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в краже денежных средств у пенсионеркиВ дежурную часть обратилась 78-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что с ней на улице под видом якобы скупщика предметов старины познакомился мужчина, который поинтересовался не хочет ли потерпевшая продать что-то из антиквариата. Пожилая женщина в свою очередь предложила мужчине купить у неё старинные серьги, после чего они договорились о встрече в квартире потерпевшей на Измайловском шоссе. Придя в квартиру, мужчина узнал, где та хранит деньги, похитил их, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 10 тысяч долларов США.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Семёновской площади.По данному факту следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73