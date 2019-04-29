Лечащий врач, узнав, что на банковском счету его пациента 1, 3 млн рублей, решил завладеть этой суммой...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Бутово задержали медицинского работника по подозрению в покушении на мошенничество в отношении своего пациента.В дежурную часть ОМВД России по району Южное Бутово позвонил сотрудник банка, расположенного на улице Адмирала Ушакова и сказал, что неизвестный мужчина, возможно, обманным путем пытается завладеть денежными средствами их клиента.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции недалеко от места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель столицы.Установлено, что 55-летний потерпевший лежал по состоянию здоровья в частной клинике. Лечащий врач, узнав, что на банковском счету его пациента 1, 3 млн рублей, решил завладеть этой суммой. Он посоветовал положить денежные средства в другой банк под высокий процент, а для этого якобы было необходимо, чтобы пациент передал ему всю наличность. В день, когда мужчина пришёл в банк для снятия денег, кассир заподозрила неладное и сообщила об этом в полицию, после чего злоумышленник был задержан.Следственным отделением ОМВД России по району Южное Бутово по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56