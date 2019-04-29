Про потенциальных кавалеров Ольги Бузовой ходит много слухов. На этот раз в Сети оказались фотографии поющей ведущей и одного из женатых продюсеров российской эстрады.

Про потенциальных кавалеров Ольги Бузовой ходит много слухов. На этот раз в Сети оказались фотографии поющей ведущей и одного из женатых продюсеров российской эстрады.После тяжелого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова так и не смогла найти себе постоянного ухажера. Поющая ведущая признается, что не хочет иметь мужчину "для здоровья". Она ищет кавалера для постоянных отношений и любви.В недавнем интервью звезда призналась Ксении Собчак, что после Тарасова в ее спальне был лишь один мужчина. Имен Бузова не назвала."Я очень долго переживала после развода и не могла к себе никого подпустить. Я не хочу менять партнеров. Я веду очень достойный образ жизни. Я хочу одного мужика", – категорично ответила Бузова.Буквально за два дня до выхода этого интервью в Сети появились фото ведущей в компании продюсера Арама Арчера, который, между прочем, состоит в официальном браке.Как пишет , слухи о романе продюсера и ведущей в прессе появляются уже не первый раз. Возможно именно для того, чтобы уединиться, Бузова и Арчер выбрали подмосковный санаторий. Фото же их совместной прогулки по лесу опубликовал сам Арчер. Как говорят инсайдеры, он добивался взаимности Ольги уже довольно продолжительное время.