В преддверии майских праздников в Свердловской области снова выпал снег.

В преддверии майских праздников в Свердловской области снова выпал снег. А в Нижнем Тагиле ночью мели метели. Резкое похолодание пришло на смену теплу. В регионе доходило до плюс 12, а сейчас температура опустилась до минусовых значений. Трасса Екатеринбург-Нижний Тагил полностью покрыта тонкой коркой льда и снега, передает телеканал "Россия 24".Осадками встретил Пасхальное воскресение и Томск. Утром в городе пошел снег. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.