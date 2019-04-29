Президент России Владимир Путин никогда не начинает встречу, не подготовившись к ней предварительно. Об этом в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин никогда не начинает встречу, не подготовившись к ней предварительно. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.У Путина – очень плотный график, растянутый по географии и максимально спрессованный по времени, отметил Песков. При этом глава государства знакомится со всеми деталями и нюансами предстоящих мероприятий."Он обычно использует переезды, перелеты, при необходимости может из самолета звонить кому-то из руководителей ведомств, из руководителей служб с тем, чтобы освежить какую-то информацию, но в целом, конечно, он использует передвижение для того, чтобы готовиться к предстоящему дню. Это для него обычная нормальная практика", — пояснил Песков.Он отметил, что все зарубежные контакты Путина подчинены одной задаче: социальному и экономическому росту РФ. Любую встречу президент начинает со слов об объеме товарооборота, поскольку именно это – один из основных показателей качества и эффективности отношений.Песков отметил, что после периода 2014-2016 годов объем товарооборота с различными странами уверенно растет, причем это качественный рост: российский экспорт, инвестиционная активность, и все это не обязательно связано с сырьевыми ресурсами России."Каждый контакт имеет непосредственно прикладное значение для нашей экономики. Идет и защита интересов наших компаний, будь то государственные компании, будь то квазигосударственные компании или частные, они активно работают за рубежом. И, несмотря на иногда на некомфортную даже окружающую среду в экономическом плане, международную окружающую среду, они все равно имеют планы по дальнейшей экспансии на международных рынках в хорошем смысле этого слова", — отметил Песков.