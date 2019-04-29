Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам. Об этом в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Он осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциальных двусторонних проектов, которые могут весьма оперативно разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые, к сожалению, сейчас действительно действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества. Ким Чин Ын владеет деталями. Он очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию, поэтому действительно он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера", — отметил Песков.Он уточнил, что основная часть переговоров все же велась в формате один на один с Владимиром Путиным, но были и расширенная часть, где была возможность обсудить "конкретные проекты взаимодействия"."Северная Корея для нас это приграничная страна, у нас общая граница. И в данном случае, когда мы занимаемся Северной Кореей, мы занимаемся своим регионом. А когда американцы занимаются Северной Кореей, они занимаются нашим регионом, а не своим регионом, в этом надо себе отдавать отчет", — подчеркнул Песков.