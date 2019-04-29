Дикое животное забежало в один из посёлков

Дикое животное забежало в один из посёлковВ ночь с 21 на 22 апреля дикая лиса забралась в вольер к собаке, жившей около одного из домов. Питомец расправился с лесным животным. Утром хозяева собаки отвезли труп лисы в районную ветеринарную станцию.Анализы показали, что лиса оказалась бешеной. Собаке сделали прививку от бешенства и поставили на учёт.Кстати, в этом году в Ковровском районе зарегистрировали уже 11 случаев бешенства, среди заболевших – 7 лис, енотовидная собака, 2 домашние кошки и одна собака.