Скандал вокруг победы дочери Алсу в финале шоу Голос набирает обороты. Вскрылись новые подробности громкой истории.

Скандал вокруг победы дочери Алсу в финале шоу "Голос" набирает обороты. Вскрылись новые подробности громкой истории.Скандал вокруг победы в финале шоу "Голос. Дети" дочери российской певицы Алсу Микеллы Абрамовой даже спустя несколько дней не сбавляет обороты. Напротив, стали известны новые подробности.В частности, появились данные о том, каким образом собирались голоса в поддержку девочки. Как пишет "МК", призыв поддержать "это милое создание" был разослан по корпоративной почте сотрудникам ГК "Авилон" (там числится в штате около 11 тыс человек). Аналогичные письма получили работники предприятия по выращиванию шампиньонов "Агрогриб" ( около 1 тыс человек) и производителя овощей "Агро-инвест" (1,5 тыс. сотрудников)."Это милое создание действительно талант, она дочь замечательных родителей певицы Алсу и нашего друга Абрамова Яна", – приводит издание выдержку из письма, добавляя, что под посланием стояла подпись гендиректора АГ "Авалон" Андрея Павловича.Ранее Алсу и ее мужа не раз замечали на корпоративных мероприятиях компании.Как писали "Дни.ру", скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как девочка с большим отрывом выиграла в финале шоу "Голос.Дети". Дочь Алсу получила 92% телефонных голосов и 53% СМС-голосов. В целом ее поддержали 59% голосовавших, что в разы превышает результаты ее соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова."Первый канал" отреагировал на скандал, отметив, что будет проведена проверка.В частности, подсчетом голосов займется Group-IB, официальный партнер Интерпола. Специалисты проверят систему учета звонков и СМС и возможность накрутки результатов.