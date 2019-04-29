Открытый перелом ноги получил 18-летний житель Орла, в которого во время автошоу врезался дрифтовавший водитель. Очевидцы сняли на видео момент столкновения.

Открытый перелом ноги получил 18-летний житель Орла, в которого во время автошоу врезался дрифтовавший водитель. Очевидцы сняли на видео момент столкновения.ДТП произошло днем 27 апреля на парковке торгового центра "Гринн" на Кромском шоссе, где проходила торжественная церемония открытия автомобильного сезона. Во время показательных дрифт-заездов у владельца ВАЗа отказали тормоза, и машина влетела в двух сидевших на бордюре подростков. Один из них успел отскочить и отделался синяками, а вот второго зажало под машиной.Зрители быстро приподняли отечественную "классику" и вызволили пострадавшего, у которого позже диагностировали открытый перелом левой ноги и повреждения правой.