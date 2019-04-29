Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвала внешность главы российского государства.

Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвала внешность главы российского государства."Совсем плох стал": сеть озадачили изменения вовнешности Путина" – материал с таким заголовком появился на сайтеукраинского издания "Обозреватель". Журналисты утверждают, чтопользователей озадачил внешний вид президента России.Так, на одном из снимков, Владимир Путин выглядит немногоусталым. Это дало украинцам новый повод для злобных и желчных комментариев.Один из пользователей заявил, что глава российскогогосударства "совсем плох стал". Другие заявили, что Путин "ужесостарился".Впрочем, далеко не все комментаторы были согласны с такиммнением. Так, пользователь с ником Андропов Михаил предположил, что у автораматериала "плохо с мозгами".В свою очередь, Семенов Александр сравнил внешность66-летнего с видом уходящего президента Украины ПетраПорошенко. Лидер Незалежной в свои 53 выглядит похуже главы российскогогосударства, отметил комментатор.Украинские пользователи пристально следят за каждым шагомПутина. Озлобленные комментаторы не упускают возможности отпустить в его адреседкие, обидные и безосновательные замечания.Так, комментаторы из Незалежной не могли пройти мимонедавней встречи Путина с выпускниками второго потока "школыгубернаторов". Среди них были девушки. На видео с мероприятия одна извыпускниц обратилась к Путину и попросила его сфотографироваться с"девочками". "Сам хочу", – ответил президент и направился кдамам.В украинских СМИ произошедшее назвали "конфузом".Но в чем именно состоит "конфуз " тамошние журналисты объяснить не посчитали нужным.