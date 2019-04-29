Подозреваемый, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 28-летнего жителя столицы по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением. Также у молодого человека были обнаружены и изъяты еще несколько аналогичных дисков.Согласно результатам исследования реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.По данному факту следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22