Женщина рассказала, что одолжила своему знакомому денежные средства, которые он якобы собирался вложить в бизнес-проект. Однако вскоре мужчина перестал выходить на связь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась жительница столицы. Женщина рассказала, что одолжила своему знакомому денежные средства, которые он якобы собирался вложить в бизнес-проект. Однако вскоре мужчина перестал выходить на связь. Ущерб составил более 4 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Москвы. Денежные средства он потратил по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18