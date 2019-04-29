В Шипиловском проезде на прохижего напали неизвестные и, применив насилие, похитили личные вещи, после чего скрылись с места происшествия...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с сотрудниками МВД и ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное при силовой поддержке ОБ ППСП УВД по ЮАО задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении разбойного нападения и грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило сообщение от 48-летнего жителя столицы. Он рассказал, что в Шипиловском проезде на него напали неизвестные и, применив насилие, похитили личные вещи, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Байкальской улице. Ими оказались 21 и 30-летний ранее судимые приезжие. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе дальнейшей работы с подозреваемыми была установлена их причастность к совершению грабежа. Злоумышленники, применив насилие, похитили у 26-летнего мужчины личные вещи и скрылись.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж».В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22