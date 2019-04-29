Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года.

Личная жизнь звезд является главным предметом обсуждения журналистов и поклонников. Знаменитости не перестают удивлять нас неожиданными драмами и ослепительными триумфами. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года.Помощница певицы Алсу Нины Пономаревой эмоционально высказалась относительно той истерии, которая поднялась в соцсетях после победы десятилетней Микеллы Абрамовой, дочери артистки, в телепроекте "Голос.Дети". Пономарева утверждает, что девочка не виновата в том, что талантлива.Она выразила поддержку Микелле Абрамовой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: НЕТ!" – заявила представительница Алсу.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 апреля 2019 года, читайте в и специальных .