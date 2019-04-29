Победа десятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу Голос.Дети произвела эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Даже знаменитости разделились на тех. кто поддержал девочку, и тех, кто высказался за пересчет голосования.

Победа десятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос.Дети" произвела эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Даже знаменитости разделились на тех. кто поддержал девочку, и тех, кто высказался за пересчет голосования.Если верить цифрам из прямого эфира от 26 апреля, за Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей – больше, чем за двух других суперфиналистов, вместе взятых. Разгорелся скандал. Некоторые возмущенные зрители утверждали, что голосование было "проплаченным". Другие выступили с обвинениями в адрес знаменитостей, которые поддержали Микеллу. К примеру, досталось певице Любови Успенской, опубликовавшей на своей страничке в Instagram фото с Алсу. В комментариях злопыхатели даже сравнили девочку с собачкой "королевы шансона".Однако ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев высказал мнение, что поддержка известных личностей не могла настолько сильно повлиять на голосование. "Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз – это мое мнение", – цитирует шоумена .При этом он признался. что сам бы своего ребенка не привел на подобный проект. Дмитрий Нагиев объяснил: "Я не хотел бы ломать психику ребенка с ранних лет. Я считаю, что ставить на ребенка, как на скаковую лошадь, – это неправильно". Своим симпатии в конкурсе "Голос.Дети" шоумен отдал не Микелле Абрамовой. "Мне очень понравился Миша Григорян, мне очень понравился Максим Ержан, я даже про Микеллу не могу сказать, что она плоха, она весьма талантливый человек. Вопрос только – настолько ли талантливый, чтобы был [такой] отрыв, 60%", – заключил ведущий.С Дмитрием Нагиевым оказалась солидарна и его коллега Ксения Бородина. Она призналась. что ей тоже понравился Ержан Максим. "Скажу честно, этот голос я не смотрела, но после скандала зашла и специально послушала детей финалистов! Честно?! Максим мне понравился больше, но это не дает нам права травить ребенка, который победил! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)," – заявила Ксения Бородина на своей страничке в социальной сети Instagram.Звезда "Дома-2" вообще не поняла, зачем Микелла участвовала в шоу "Голос.Дети". "Я если честно, не сильно поняла, зачем Микелле этот конкурс?! У нее родители, которые могут дать ей путевку в жизнь и без этого конкурса! Зачем вести публичного ребенка туда, где понятно что по итогу будет резонанс. Осуждение было бы в любом случае!!! В любом!!!" – заключила телеведущая.