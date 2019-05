В Сети появилось видео аварийной посадки в аэропорту Тамбо (Йоханнесбург, ЮАР) Boeing 767 с горящим двигателем.

В Сети появилось видео аварийной посадки в аэропорту Тамбо (Йоханнесбург, ЮАР) Boeing 767 с горящим двигателем. Ранее сообщалось, что самолет Air Zimbabwe мог загореться, столкнувшись с птицей.Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) April 28, 2019Самолет летел из Йоханнесбурга в Хараре (Зимбабве). В результате ЧП никто не пострадал. Через некоторое время лайнер вновь вылетел по маршруту и благополучно добрался до аэропорта назначения.