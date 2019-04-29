Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом. Жителей призвали сделать внеплановую влажную уборку дома.

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.Свинец содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле. Анализы на концентрацию металла в воздухе и в пыли провела полицейская лаборатория, которая обнаружила присутствие этого токсичного металла на территории, окружающей собор. Свободный доступ в этот периметр пока запрещен и будет открыт только после "особого распоряжения". Жителям, живущим недалеко от собора, рекомендована влажная уборка помещений. Отмечается, что случаев отравления свинцом пока не зафиксировано.Известно, что свинец и его соединения токсичны. Особенно ядовиты водорастворимые (ацетат свинца) и летучие соединения. Токсичны и пары расплавленного свинца. При остром отравлении наступают боли в животе, в суставах, судороги, обмороки. Свинец может накапливаться в костях, вызывая их постепенное разрушение, концентрируется в печени и почках. Особенно опасно воздействие свинца на детей: при длительном воздействии он вызывает умственную отсталость и хронические заболевания мозга.Ранее неправительственная экологическая организация Robin des Bois предположила, что более 300 тонн свинца, содержащегося в кровле собора, осели в его окрестностях. Также существует риск загрязнения веществами, содержащимися в несущих конструкциях, витражах и декоративных элементах собора. Экологи призвали министерства окружающей среды и здравоохранения Франции провести "очистку от загрязнений".Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, прогорели несущие конструкции. Чудом уцелели скульптуры, картины, иконы и реликвии, перемещенные из собора за несколько часов до пожара.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.