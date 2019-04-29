Журналисты распространили комментарий помощницы певицы Алсу Нины Пономаревой, эмоционально высказавшейся относительно той истерии, которая поднялась в соцсетях после победы десятилетней Микеллы Абрамовой, дочери артистки, в телепроекте Голос.Дети. Пономарева утверждает, что девочка не виновата в том, что талантлива.

Журналисты распространили комментарий помощницы певицы Алсу Нины Пономаревой, эмоционально высказавшейся относительно той истерии, которая поднялась в соцсетях после победы десятилетней Микеллы Абрамовой, дочери артистки, в телепроекте "Голос.Дети". Пономарева утверждает, что девочка не виновата в том, что талантлива.Нина Пономарева высказала свою точку зрения на развернувшейся скандал под постом в Facebook заместителя главреда издания HELLO! Марины Савельевой. Отметим, что та выразила поддержку Микелле Абрамовой. "Микелла виновата в чем? Что талантлива? Или это дурацкое клише: если помимо таланта есть деньги, то сразу все куплено? В нашем случае могу сказать: НЕТ! Мы не готовили финальную песню, как вы можете заметить, потому что никак не предполагали, что люди выберут ее!" – заявила представительница Алсу.При этом женщина отметила, что Микелла с пяти лет мечтала стать участницей шоу "Голос". Теперь же, после случившегося, артистка получает угрозы. Интересно, что вскоре этот пост был удален, однако некоторые издания успели сохранить публикацию и теперь распространяют эти данные. К примеру, РИА Новости.Материал дополняется