В Испании завершились досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу одержала правящая социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом.

В Испании завершились досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу одержала правящая социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом. Социалисты получат более 120 мест в парламенте, но для формирования правительства нужно 176. Так что им придется создать коалицию с правой Народной партией или с Гражданской, которые занимают вторую и третью позиции, передает телеканал "Россия 24".Досрочные выборы в Испании объявили после того, как в феврале парламент отказался одобрить бюджет, предложенный правительством премьера Педро Санчеса. Теперь, как заявляет Санчес, подобных проблем не будет.