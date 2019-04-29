Гурбангулы Бердымухамедов попробовал свои силы в музыке. Он записал трек про
жеребенка по прозвищу Ровач.
Гурбангулы Бердымухамедов попробовал свои силы в музыке. Он записал трек про
жеребенка по прозвищу Ровач.
Клип опубликовал YouTube-канал "Хроника Туркменистана". На кадрах
глава государства стоит за диджейским пультом, на плече у него
висит акустическая гитара. Президент читает рэп на туркменском языке про
жеребенка, родившегося 1 января. В песне говорится о том, что юный скакун является
предвестником благополучия для всей страны.
В клипе Бердымухамедову
подпевает его внук – Керимгулы. Он написал музыку к песне. Текст же
придумал сам президент Туркменистана во время скачек в честь праздника
туркменского коня, сообщает