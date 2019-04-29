Гурбангулы Бердымухамедов попробовал свои силы в музыке. Он записал трек про жеребенка по прозвищу Ровач.

Гурбангулы Бердымухамедов попробовал свои силы в музыке. Он записал трек прожеребенка по прозвищу Ровач.Клип опубликовал YouTube-канал "Хроника Туркменистана". На кадрахглава государства стоит за диджейским пультом, на плече у неговисит акустическая гитара. Президент читает рэп на туркменском языке прожеребенка, родившегося 1 января. В песне говорится о том, что юный скакун являетсяпредвестником благополучия для всей страны.В клипе Бердымухамедовуподпевает его внук – Керимгулы. Он написал музыку к песне. Текст жепридумал сам президент Туркменистана во время скачек в честь праздникатуркменского коня, сообщает