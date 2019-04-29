На предприятии Севмаш в Северодвинске состоялась церемония спуска на воду новейшей и невиданной до сих пор атомной подводной лодки Белгород, которая станет носителем для уникального российского подводного беспилотника Посейдон.

На предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялась церемония спуска на воду новейшей и невиданной до сих пор атомной подводной лодки "Белгород", которая станет носителем для уникального российского подводного беспилотника "Посейдон". Этот подводный дрон способен нести ядерный боезаряд и недосягаем для подводных радаров.За церемонией в режиме телемоста из Петербурга следил президент. Именно развитие отечественного Военно-морского флота было в центре внимания во время рабочей поездки Владимира Путина в северную столицу. Там на судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась церемония закладки двух серийных фрегатов проекта 22350 — "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Также в режиме телемоста президент наблюдал за церемонией закладки в Калининграде двух больших десантных кораблей — "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".За тем, как сварщик пятого разряда Морозов соединяет блоки корпуса будущего корвета "Меркурий", следят все высшее военное руководство страны и корабелы Петербурга, Калининграда, Северодвинска. Телемосты перекинуты по случаю важнейшего для российского судостроения дня. Одновременно закладываются 4 корабля и выводятся из эллинга.Медленно-медленно — со скоростью 5 метров в час — лодка движется к воде. "Белгород" — первая подлодка-носитель оружия нового поколения — беспилотных подводных аппаратов "Посейдон", способных с высочайшей скоростью перемещаться на межконтинентальные расстояния."Рассчитываю, что намеченные сроки строительства будут выдержаны. Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России", — сказал Владимир Путин.Он сам берется за отвертку — и вот закладная доска крепко держится на первой секции будущего фрегата адмиральской серии. Двум новым кораблям дали имена адмиралов Амелько и Чичагова.Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" пополнил состав ВМФ в прошлом году. В эти дни он в дальнем походе — на параде в китайском порту Циндао возглавил строй иностранных кораблей.А на связи тем временем уже Калининград, где закладывают еще два корабля — больших десантных. Им тоже дают имена прославленных советских военачальников — Владимира Андреева и Василия Трушина.Рабочие дарят Путину модель того самого фрегата, который он заложил, а он — на память — расписывается на касках. У судостроителей "Северной верфи" еще одно дело к президенту. "У нас строится новый судостроительный корпус, возьмите, пожалуйста, под контроль. И чтобы была табличка: "Россия — великая морская держава", — говорят они.И еще одна стройка теперь, похоже, будет на контроле у президента. Вместе с Александром Бегловым Путин приезжает к Биржевому мосту, где уже 7 лет золотая земля в самом центре города стоит, обнесенная синим забором. И вот наконец — решение. Здесь будет парк, причем не просто, а арт-парк. Прямо на стройплощадке Путин ставит резолюцию под проектом.Здесь раньше был Химический институт. Опасное производство вывели из центра города, остался пустырь. Планировали строить комплекс зданий Верховного суда, но, по опросам, две трети петербуржцев хотели бы видеть на этом месте парк. Узнав о том, что их мнение услышано, жители дома напротив устраивают спонтанную вечеринку прямо в парадной.Стрелка Васильевского острова с биржей и ростральными колоннами, Зимний дворец, Дворцовая набережная, Нева, мосты и Петропавловка, а вот он — будущий парк. Москвичи уже, конечно, сравнивают его с "Зарядьем". Без обид, но виды здесь открываются еще более захватывающие.В проекте, предложенном Александром Бегловым, под арт-парк предлагалось выделить 6 гектаров, но по предложению президента территория будет расширена. Парк займет все пространство между Биржевым и Тучковым мостами.Судебный квартал в итоге займет место на Смольной набережной — там, где планировалось строить новое здание Музея блокады. Сам музей — и это тоже было пожелание петербуржцев — останется на историческом месте, в Соляном переулке, и будет расширен.Это единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий. Вот фотографии с открытия — 1944 год, еще до Победы. В 37 залах больше 37 тысяч экспонатов. Но в ходе "ленинградского дела" музей закрыли, в 1989-м открыли вновь, но уже в одном только зале, поэтому большинство экспонатов просто негде выставлять.Минобороны пошло навстречу Смольному — военные возвращают музею исторические площади. Ювелирно исполненная архитектурная рокировка.