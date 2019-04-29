Уходящий президент Украины Петр Порошенко очень скоро может столкнуться с серьезными неприятностями. Запрет на его выезд из страны решила поддержать команда избранного главы Незалежной Владимира Зеленского.

Уходящий президент Украины Петр Порошенко очень скоро может столкнуться с серьезными неприятностями. Запрет на его выезд из страны решила поддержать команда избранного главы Незалежной Владимира Зеленского.В окружении комика согласны с необходимостью запретитьПорошенко и его окружению покидать Украину. "На каждое преступное деловсегда найдется достойный ответ", – цитирует штаб Зеленского издание"Украинские новости".Таким образом в окружении победившего на выборах юмористапрокомментировали иск журналиста Александра Дубинского в киевский суд. Онпотребовал запретить Порошенко покидать страну в течение года послепарламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.Помимо уходящего лидера Незалежной, пересекатьгосударственную границу хотят запретить его близким соратникам. Речь идет оруководителе президентской администрации Игоре Райнине, первом зампреде фракции"Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоре Кононенко. В настоящеевремя суд рассматривает материалы обращения.Бывший глава Совета министров Луганской народной республикиМарат Баширов полагает, что у Порошенко нет иммунитета от уголовногопреследования. В беседе с изданием политик не исключил, что уходящийлидер Незалежной отправился в тюрьму.Заключение Порошенко, полагает Баширов, выгодно егопротивнику, олигарху Игорю Коломойскому. Экс-глава Совета министровсамопровозглашенной республики напомнил, что бизнесмен занимался предвыборнойкампанией Владимира Зеленского.Победившему юмористу также выгодна посадка,приводит "Пятый канал" слова директор Международного институтаполитической экспертизы Евгений Минченко. "Это станет демонстрацией борьбыс коррупцией", – пояснил аналитик.Уходящий лидер Незалежной разгромно проиграл юмористуВладимиру Зеленскому на прошедших 21 апреля выборах главы государства. Экспертыполагают, что теперь сосредоточится на борьбе за кресла в парламенте.