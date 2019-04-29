Уходящий президент Украины Петр Порошенко очень скоро может столкнуться с серьезными неприятностями. Запрет на его выезд из страны решила поддержать команда избранного главы Незалежной Владимира Зеленского.
Уходящий президент Украины Петр Порошенко очень скоро может столкнуться с серьезными неприятностями. Запрет на его выезд из страны решила поддержать команда избранного главы Незалежной Владимира Зеленского.
В окружении комика согласны с необходимостью запретить
Порошенко и его окружению покидать Украину. "На каждое преступное дело
всегда найдется достойный ответ", – цитирует штаб Зеленского издание
"Украинские новости".
Таким образом в окружении победившего на выборах юмориста
прокомментировали иск журналиста Александра Дубинского в киевский суд. Он
потребовал запретить Порошенко покидать страну в течение года после
парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.
Помимо уходящего лидера Незалежной, пересекать
государственную границу хотят запретить его близким соратникам. Речь идет о
руководителе президентской администрации Игоре Райнине, первом зампреде фракции
"Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоре Кононенко. В настоящее
время суд рассматривает материалы обращения.
Бывший глава Совета министров Луганской народной республики
Марат Баширов полагает, что у Порошенко нет иммунитета от уголовного
преследования. В беседе с изданием политик не исключил, что уходящий
лидер Незалежной отправился в тюрьму.
Заключение Порошенко, полагает Баширов, выгодно его
противнику, олигарху Игорю Коломойскому. Экс-глава Совета министров
самопровозглашенной республики напомнил, что бизнесмен занимался предвыборной
кампанией Владимира Зеленского.
Победившему юмористу также выгодна посадка,
приводит "Пятый канал" слова директор Международного института
политической экспертизы Евгений Минченко. "Это станет демонстрацией борьбы
с коррупцией", – пояснил аналитик.
Уходящий лидер Незалежной разгромно проиграл юмористу
Владимиру Зеленскому на прошедших 21 апреля выборах главы государства. Эксперты
полагают, что теперь сосредоточится на борьбе за кресла в парламенте.