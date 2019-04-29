На затонувшем в Финском заливе катере было только восемь спасательных жилетов, тогда как на борту находились девять человек. В результате оставшийся без экипировки пассажир пропал без вести, его знакомая позже скончалась по пути в больницу.

На затонувшем в Финском заливе катере было только восемь спасательных жилетов, тогда как на борту находились девять человек, уточнили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. В результате оставшийся без экипировки пассажир пропал без вести, его знакомая позже скончалась по пути в больницу.Частный прогулочный катер затонул недалеко от Канонерского острова около 22:00 27 апреля: по предварительным данным, судно запуталось в сетях, после чего у Bombardier Speedster 200 заглох двигатель и он перевернулся.По пути в больницу одна из пострадавших скончалась от переохлаждения. Под наблюдением медиков остаются пять человек, двоих уже отпустили домой. Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести мужчины.Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.