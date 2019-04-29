Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.

Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой. В день Светлого Христова Воскресения президент отметил, что "праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви". В поздравлении, в частности, говорится, что Пасха "символизирует неразрывную связь времён и духовных традиций, которые служат единению нашего народа".Путин поблагодарил Русскую православную церковь и другие христианские конфессии за сбережение культурного наследия и укрепление семейных ценностей."Эта многогранная, истинно подвижническая работа — достойна самого высокого признания", — заявил президент.В поздравлении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Путин отметил, предстоятель пользуется непререкаемым авторитетом у россиян за преданное пастырское служение. Президент отметил личные заслуги Патриарха в защите православия, поддержании мира и согласия в России.