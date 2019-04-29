Мадридский Реал потерпел поражение в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу от еще одного из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона чемпионата Испании Райо Вальекано. Встреча, проходившая на домашнем стадионе Райо, завершилась со счетом 1:0.

Мадридский "Реал" потерпел поражение в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу от еще одного из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано". Встреча, проходившая на домашнем стадионе "Райо", завершилась со счетом 1:0.Автором единственного мяча в поединке стал испанский нападающий Адриан Эмбарба после того, как его команда 23-й минуте матча получила право на 11-метровый удар. К точке подошел форвард "Райо" и развел мяч и вратаря "Реала" Тибот Куртуа по разным углам.Благодаря этой победе футболисты "Райо" покинули последнюю строчку в таблице чемпионата Испании. Теперь в их активе 31 балл, с которыми они переместились с 20 на 19 позицию. "Реал" же с 65 очками продолжает удерживать за собой третью строчку.