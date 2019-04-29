Во время проведения первого этапа акции на телефон доверия УНК УМВД России по Владимирской области и в территориальные органы внутренних дел на районном уровне поступило свыше 70 обращений от граждан

УМВД России по Владимирской области подведены итоги первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который проводился в марте текущего года.Во время проведения первого этапа акции на телефон доверия УНК УМВД России по Владимирской области и в территориальные органы внутренних дел на районном уровне поступило свыше 70 обращений от граждан, из которых более 50 о фактах незаконного оборота наркотиков.В результате проверки полученных сообщений, а также более 200 объектов и мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи выявлено 9 административных правонарушений и 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Так, благодаря бдительности жителей Камешковского района сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в доме, расположенном в одном из местных посёлков. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 1400 граммов запрещенных веществ.По информации официального представителя МВД России Ирина Волк, в России за период проведения первого этапа акции на специально выделенные телефонные линии и телефоны доверия поступило свыше 19 тысяч обращений граждан, из которых более 5 тысяч о фактах незаконного оборота наркотиков. В результате проверки полученных сообщений, а также более 35 тысяч мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи выявлено 5,7 тысячи административных правонарушений и около 3 тысяч преступлений, связанных с приобретением, хранением и распространением наркотических средств. Из незаконного оборота изъято более 370 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.