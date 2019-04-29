Победителем конкурса на реконструкцию спортивного комплекса Торпедо имени Эдуарда Стрельцова стала французская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES. По словам председателя совета директоров ГК Инград, основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева, это будет первая арена столицы, обновленная после окончания Чемпионата мира.

Победителем конкурса на реконструкцию спортивного комплекса "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова стала французская архитектурная мастерская MICHEL REMON & ASSOCIES. По словам председателя совета директоров ГК "Инград", основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева, это будет первая арена столицы, обновленная после окончания Чемпионата мира.Старт масштабной реконструкции начнется во втором квартале2020 года. Вместимость арены увеличится до 15 076 мест, из них более 14 тысяч -зрительские, а также 126 VIP-мест и 80 – для прессы. Кроме того, на территорииспорткомлекса появятся почти 800 парковочных мест.Обновлением стадиона занимается титульный спонсор ФК"Торпедо Москва" – группа компаний "Инград". Арена будетсоответствовать высоким требования УЕФА и Российского футбольного союза.Главная задача архитекторов – сохранить в новых спортивныхобъектах самобытность и дух "Торпедо", уважительно отнестись кистории футбольного клуба и Даниловского района, где находится спорткомплекс.Также необходимо создать условия для самовыражения болельщиков команды,предусмотреть форматы сохранения идентичности: декоративная отделка фасадаарены с изображением прославленных игроков, знаменитая "Лестницаславы", музей и многое другое. Спорткомплекс рассчитан на размещениемножества спортивных секций.Решения, которые будут использоваться при реконструкциистадиона, отвечают всем международным требованиям по безопасности. Тщательноархитекторы подошли и к окружающему ландшафту. Благодаря особой инженернойтехнологии, частично сохраняется склон. Вокруг стадиона запроектированы кактерритории общего пользования, так и специализированные – для занятий детскойшколы и профессиональных спортсменов.Большое впечатление на французских архитекторов произвела"Лестница славы". Любовь, с которой ее создали болельщики, должнавоплотиться в новой концепции."Торпедо" станет первой спортивной ареной Москвы,реконструкция которой начнется после Чемпионата мира по футболу, отметилпредседатель совета директоров ГК "Инград", основной бенефициараМосковского кредитного банка Роман Авдеев."Это накладывает дополнительную ответственность навсех. Уверен, что это будет лучший стадион Москвы. Кроме того, в нем будетабсолютно все для победы "Торпедо" в домашних играх", – сказалпредприниматель.В свою очередь, президент ГК "Инград" ПавелПоселенов отметил, что в финал вышли проекты из Англии, Испании и Франции. Поего словам, концепция французской мастерской в наибольшей степени отвечаеттребованиям и пожеланиям заказчика. "Одна из главных задач, которую мыпоставили перед участниками конкурса – сохранить уникальную атмосферу места.Команда Мишеля Ремона, на наш взгляд, справилась с ней лучше других", -подчеркнул он.После реконструкции спорткомплекс станет новой точкойпритяжения района, уверен руководитель проекта, архитектор MICHEL REMON &ASSOCIES Алексис Пейе. "Мы создадим бельведер на Москву, повторяющийизгибы реки. Многие элементы концепции нацелены на сохранение богатейшихспортивных традиций и истории Даниловского района", – сказал он.Стадион "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова был построен в1959 году. Первый официальный матч на арене прошел в 1977 году. Незадолго доОлимпиады-80 прошла реконструкция стадиона, вместимость была увеличена до 16тысяч зрителей.Сейчас комплекс является собственностью Спортивногофонда "Торпедо". В 2017 года спортивный фонд вошел в состав концернаРОССИУМ предпринимателя Романа Авдеева. Спустя несколько месяцев бизнесменприобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Торпедо" и вернулкоманду на родной стадион.