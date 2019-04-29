Гарик Харламов приревновал супругу Кристину Асмус к
известному режиссеру. Ему не понравилась фотография, на которой актриса
обнимается с Ким Ки Дуком, шоумен оставил язвительный комментарий.
Гарик Харламов приревновал супругу Кристину Асмус к
известному режиссеру. Ему не понравилась фотография, на которой актриса
обнимается с Ким Ки Дуком, шоумен оставил язвительный комментарий.
Снимок в Instagram
супруги собрал множество комментариев – от восторженных до критических.
Одним из первых отметился сам шоумен.
Многие подписчики Харламова поддержали.
Кристина Асмус поделилась с подписчиками радостным
известием. Оказывается, известный корейский режиссер заметил жену Харламова на
Московском кинофестивале, и она его буквально очаровала. Ким Ки Дук тут же
назначил актрисе встречу, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. Счастливая
Асмус видит в этом возможности для карьерного роста. Только вот Харламов
усмотрел в неожиданном интересе корейца нечто другое.
"Ну я даже не знаю...", – прокомментировал
снимок словами из своей песни. В сценке по поводу романа Ксении Собчак с
Константином Богомоловым "светская львица" несколько раз говорила
влюбленному режиссеру эту фразу – перед тем, как ему отдаться.
Кристину Асмус настолько впечатлила биография Ким Ки Дука,
что она решила пересказать ее своим подписчикам. Актриса в восторженных тонах
описала трудный жизненный путь корейского режиссера, получившего мировое
признание. "Когда моему агенту позвонил его переводчик и сказал, что Ки
Дук хочет лично встретиться со мной, я подумала, это шутка", – пишет растроганная
Асмус.
восторгов жены, как уже ясно, не разделил, пишет "Экспресс-газета".
Кристина ответила на ядовитую реплику шоумена смайликом. Однако пользователи
взялись за дело всерьез и развили тему. Одни писали о том, как актрисе повезло
и поздравляли Асмус с большим успехом. Другие разделили опасения Харламова.
Один из комментаторов даже переиначил строки из той самой песни шоумена.
"Вы спросите, наверно, что делает тот дядя, зачем это Кристинка там стоит?
Ну я даже не знаю... Я честно сомневаюсь... Возможно Оскар ей сулит", -
добавил масла в огонь харламовских подозрений комментатор.