Гарик Харламов приревновал супругу Кристину Асмус к известному режиссеру. Ему не понравилась фотография, на которой актриса обнимается с Ким Ки Дуком, шоумен оставил язвительный комментарий.

Гарик Харламов приревновал супругу Кристину Асмус кизвестному режиссеру. Ему не понравилась фотография, на которой актрисаобнимается с Ким Ки Дуком, шоумен оставил язвительный комментарий.Снимок в Instagramсупруги собрал множество комментариев – от восторженных до критических.Одним из первых отметился сам шоумен.Многие подписчики Харламова поддержали.Кристина Асмус поделилась с подписчиками радостнымизвестием. Оказывается, известный корейский режиссер заметил жену Харламова наМосковском кинофестивале, и она его буквально очаровала. Ким Ки Дук тут женазначил актрисе встречу, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве. СчастливаяАсмус видит в этом возможности для карьерного роста. Только вот Харламовусмотрел в неожиданном интересе корейца нечто другое."Ну я даже не знаю...", – прокомментировалснимок словами из своей песни. В сценке по поводу романа Ксении Собчак сКонстантином Богомоловым "светская львица" несколько раз говорилавлюбленному режиссеру эту фразу – перед тем, как ему отдаться.Кристину Асмус настолько впечатлила биография Ким Ки Дука,что она решила пересказать ее своим подписчикам. Актриса в восторженных тонахописала трудный жизненный путь корейского режиссера, получившего мировоепризнание. "Когда моему агенту позвонил его переводчик и сказал, что КиДук хочет лично встретиться со мной, я подумала, это шутка", – пишет растроганнаяАсмус.восторгов жены, как уже ясно, не разделил, пишет "Экспресс-газета".Кристина ответила на ядовитую реплику шоумена смайликом. Однако пользователивзялись за дело всерьез и развили тему. Одни писали о том, как актрисе повезлои поздравляли Асмус с большим успехом. Другие разделили опасения Харламова.Один из комментаторов даже переиначил строки из той самой песни шоумена."Вы спросите, наверно, что делает тот дядя, зачем это Кристинка там стоит?Ну я даже не знаю... Я честно сомневаюсь... Возможно Оскар ей сулит", -добавил масла в огонь харламовских подозрений комментатор.