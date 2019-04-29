Юниорская сборная России по хоккею завоевала серебряные медали чемпионата мира для хоккеистов, чей возраст не превышает 18 лет. В финальном поединке российские юниоры в овертайме уступили команде Швеции со счетом 3:4.

Юниорская сборная России по хоккею завоевала серебряные медали чемпионата мира для хоккеистов, чей возраст не превышает 18 лет. В финальном поединке российские юниоры в овертайме уступили команде Швеции со счетом 3:4.Юные "Тре крунур" уже к 10 минуте поединка вели со счетом 1:0 благодаря голу Лукаса Рэймонда. На 25 минуте Симон Хольмстрем удвоил преимущество шведов. Однако хоккеисты сборной России сотворили камбэк после голов Василия Подколзина, Родиона Амирова и Максима Грошева.Впрочем, удобный для россиян счет 3:2 продержался недолго – уже через 25 секунд после гола Грошева все тот же Рэймонд сравнял счет. Основное время завершилось ничьей (3:3). В овертайме же Рэймонд забил решающую и победную шайбу в ворота России, оформив хет-трик.Обладателями бронзовых медалей стали хоккеисты сборной США, которые в матче за третье место взяли верх над сверстниками из Канады – 5:2.