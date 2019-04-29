Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы Москва. Кремль. Путин телеканала Россия прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о глобальном ядерном разоружении.

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа о глобальном ядерном разоружении. Ранее Трамп поручил правительству США подготовить новый договор, который заменил бы Договор о ракетах средней и меньше дальности. Американский президент рассчитывает, что в новом соглашении будут участвовать не только США и Россия, но и КНР.Ушаков завил, что России и США нужно сначала выполнить уже имеющиеся договоренности по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор о сокращении СНВ между Россией и США будет действовать до 2021 года."Во-первых, надо выполнять то, что еще осталось. К новым мы тоже готовы, но для этого нужны серьезные переговоры, к которым пока еще никто не приступал, к сожалению", — отметил Ушаков.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснил, что Кремлю не сообщали подробности плана Трампа. Россия приветствует идею сокращения запасов ядерного оружия, но подождет конкретных шагов Трампа.2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД. Вашингтон обвинил Россию в нарушении условий и дал полгода на возращение "к полному и проверяемому соблюдению договора". Президент России Владимир Путин в качестве зеркального ответа так же приостановил участие России в ДРСМД.