Певица удивила пользователей Сети. 71-летняя София Ротару выложила в Instagram снимки, продемонстрировав свою неувядающую красоту.

Певицаудивила пользователей Сети. 71-летняя София Ротару выложила в Instagram снимки, продемонстрировав своюнеувядающую красоту.Артистка в очередной раз доказала, что может дать форумолодым. Она опубликовала фото в полупрозрачном черномплатье с вышивкой, которое привело в восторг поклонников.Фигура Софии Ротару, словно у девушки. Видно,что у певицы нет проблем с лишним весом. Можно позавидовать и гладкой коже певицы. "Шикарная, очаровательная, неувядающая!!! Смотришь на Вас, иглаз радуется", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Нашакрасавица, любимая, родная, самая-самая лучшая, вне возраста и вне конкуренции","Как можно выглядеть так хорошо?", – одарили комплиментами исполнительницуфолловеры.Отметим, в своих секретахкрасоты рассказывала не раз. Например, чтобы экстренно сброситьвес, она садится на специальную диету. Согласно ей, три дня звезда ест толькорис без соли, три дня – овощи в любом виде, и три дня – только фрукты. Незабывает певица и про тренировки, и про посещение бассейна.Как писали "Дни.ру",держится очень достойно и старается быть привлекательной, несмотряна проблемы со здоровьем. Ранееу артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27лет), и она проходит химиотерапию. Но ходят слухи и о том, что, якобы, этовыдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.