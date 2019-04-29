Певица
удивила пользователей Сети. 71-летняя София Ротару выложила в Instagram снимки, продемонстрировав свою
неувядающую красоту.
Певица
удивила пользователей Сети. 71-летняя София Ротару выложила в Instagram снимки, продемонстрировав свою
неувядающую красоту.
Артистка в очередной раз доказала, что может дать фору
молодым. Она опубликовала фото в полупрозрачном черном
платье с вышивкой, которое привело в восторг поклонников.
Фигура Софии Ротару, словно у девушки. Видно,
что у певицы нет проблем с лишним весом. Можно позавидовать и гладкой коже певицы. "Шикарная, очаровательная, неувядающая!!! Смотришь на Вас, и
глаз радуется", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Наша
красавица, любимая, родная, самая-самая лучшая, вне возраста и вне конкуренции",
"Как можно выглядеть так хорошо?", – одарили комплиментами исполнительницу
фолловеры.
Отметим, в своих секретах
красоты рассказывала не раз. Например, чтобы экстренно сбросить
вес, она садится на специальную диету. Согласно ей, три дня звезда ест только
рис без соли, три дня – овощи в любом виде, и три дня – только фрукты. Не
забывает певица и про тренировки, и про посещение бассейна.
Как писали "Дни.ру",
держится очень достойно и старается быть привлекательной, несмотря
на проблемы со здоровьем. Ранее
у артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27
лет), и она проходит химиотерапию. Но ходят слухи и о том, что, якобы, это
выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.