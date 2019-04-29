Самой красивой хоккеисткой России признана Элина Митрофанова.
Нападающий уфимского клуба Агидель
обошла своих конкуренток с большим отрывом – почти в сотню очков.
Самой красивой хоккеисткой России признана Элина Митрофанова.
Нападающий уфимского клуба "Агидель"
обошла своих конкуренток с большим отрывом – почти в сотню очков.
страны выбирали на конкурсе "Мисс
Красивая лига". Его организовали Женская хоккейная лига и компания Bauer. В
конкурсе приняли участие семеро спортсменок.
Победительницу выбирали в 2 этапа. Выбор победительницы
проходил в два этапа. Сначала болельщики оценивали профили спортсменок в
аккаунтах ЖХЛ "ВКонтакте" и Instagram. Затем фанаты оценивали
видеоролики, снятые девушками.
Затем подключились профессионалы – участниц конкурса на оценивали члены жюри. В его составе были руководитель
управления развития ЖХЛ Сергей Яковлев, корреспондент телеканала "Матч ТВ"
Дарья Миронова, фотограф КХЛ Юрий Кузьмин и нападающий "Локомотива"
Артур Каюмов.
В минувшем сезоне ЖХЛ 27-летняя Митрофанова набрала 30 очков
(10 шайб + 20 передач) в 36 матчах. По итогам шести игр плей-офф форвард
заработала семь (1+6) результативных баллов. В составе "Агидели"
Элина второй раз подряд выиграла золото женской лиги, напоминает .
Своих конкуренток по конкурсу на Митрофанова опередила почти на 100 баллов, набрав 2345 очков. Победительница
получит клюшку от компании Bauer и фотосессию от фотоагентства КХЛ. Остальным
участницам достанутсся утешительные призы – кепки от Bauer.