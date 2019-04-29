Самой красивой хоккеисткой России признана Элина Митрофанова. Нападающий уфимского клуба Агидель обошла своих конкуренток с большим отрывом – почти в сотню очков.

Самой красивой хоккеисткой России признана Элина Митрофанова.Нападающий уфимского клуба "Агидель"обошла своих конкуренток с большим отрывом – почти в сотню очков.страны выбирали на конкурсе "МиссКрасивая лига". Его организовали Женская хоккейная лига и компания Bauer. Вконкурсе приняли участие семеро спортсменок.Победительницу выбирали в 2 этапа. Выбор победительницыпроходил в два этапа. Сначала болельщики оценивали профили спортсменок ваккаунтах ЖХЛ "ВКонтакте" и Instagram. Затем фанаты оцениваливидеоролики, снятые девушками.Затем подключились профессионалы – участниц конкурса на оценивали члены жюри. В его составе были руководительуправления развития ЖХЛ Сергей Яковлев, корреспондент телеканала "Матч ТВ"Дарья Миронова, фотограф КХЛ Юрий Кузьмин и нападающий "Локомотива"Артур Каюмов.В минувшем сезоне ЖХЛ 27-летняя Митрофанова набрала 30 очков(10 шайб + 20 передач) в 36 матчах. По итогам шести игр плей-офф форвардзаработала семь (1+6) результативных баллов. В составе "Агидели"Элина второй раз подряд выиграла золото женской лиги, напоминает .Своих конкуренток по конкурсу на Митрофанова опередила почти на 100 баллов, набрав 2345 очков. Победительницаполучит клюшку от компании Bauer и фотосессию от фотоагентства КХЛ. Остальнымучастницам достанутсся утешительные призы – кепки от Bauer.