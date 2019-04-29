Массовая драка спортсменов произошла в первый день международного турнира по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке. Грозящую дисквалификацией стычку сняли на видео.

Массовая драка спортсменов произошла в первый день международного турнира по самбо памяти Юрия Потапова во Владивостоке. Грозящую дисквалификацией стычку сняли на видео.Инцидент произошел 27 апреля через несколько минут после поединка за бронзовые медали среди женщин в весовой категории до 56 килограммов, в котором со счетом 6:0 победу над Ольгой Вициной одержала призер чемпионата Дальнего Востока Юлия Литвинцева из Артема."Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента", — рассказала Vl.ru спортсменка.На кадрах, однако, видно, что перед стычкой девушек произошла драка среди мужчин, после чего Литвинцева, у которой был поврежден нос, нанесла мощный удар кулаком по лицу сопернице. Зрители быстро разняли самбистов, не дав им устроить бои без правил.Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и открытым переломом носа."Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию", — призналась она.О состоянии Вициной ничего не сообщается, как и том, чем завершилась драка на трибунах между мужчинами. Известно, что обеих спортсменок отстранили от соревнований, более того, они могут быть дисквалифицированы Международной федерацией самбо.