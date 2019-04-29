Редакция выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.

Ежегодно один из популярнейших порталов об архитектуре archdaily.com предлагает своим читателям принять участие в пасхальном конкурсе. Участникам необходимо придумать эскиз пасхального яйца, раскрасив белую заготовку: свои силы пробуют как маститые архитекторы, так и любители.Редакция 33Live.RuНедвижимость выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.Fanni Aliz FlorianPatricia Venegas SerraAnto FredricFelipe Colin JrLeonardo Araujo ChagasSimone Vioglio