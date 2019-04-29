Редакция выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.
Ежегодно один из популярнейших порталов об архитектуре archdaily.com предлагает своим читателям принять участие в пасхальном конкурсе. Участникам необходимо придумать эскиз пасхального яйца, раскрасив белую заготовку: свои силы пробуют как маститые архитекторы, так и любители.
Редакция 33Live.RuНедвижимость выбрала несколько самых необычных и красивых эскизов, представленных на конкурс в разные годы.
Fanni Aliz Florian
Patricia Venegas Serra
Anto Fredric
Felipe Colin Jr
Leonardo Araujo Chagas
Simone Vioglio