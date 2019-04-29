Экс-солистка ВИА-Гры Анна Седакова поразила поклонников новым имиджем. Певица выложила снимки в своем Instagram.

Экс-солистка "ВИА-Гры" Анна Седакова поразила поклонников новым имиджем. Певица выложила снимки в своем Instagram.Российская исполнительница Анна Седокова в очередной раз кардинально сменила имидж, решившись на экстремальный эксперимент. Снимки в новом образе певица выложила в своем Instagram, сразив большинство поклонников.Фанаты не ожидали таких кардинальных изменений, но большинству комментаторов они пришлись по вкусу. Сама Седакова заявила, что решилась на перемены ради продвижения своей новой песни "Я же мать". Композицию певица исполнила на сцене шоу "Партийная Zona".Напомним, что в бытность, когда Седакова пела в "ВИА-Гре", ее называли "рыженькой". После ухода из коллектива, певица перекрасилась в шатенку, а спустя несколько лет примерила образ блондинки. Теперь же певица предстала перед поклонниками с ярко-розовым цветом волос.Поклонники гадают, использовала ли Седакова парик или решилась на окраску собственной шевелюры. Так или иначе большинству фанатов новый дерзкий образ певицы понравился: "Цвет волос просто кайф! Вам очень идёт", "Волосы – огонь", "Необычно, но очень эффектно".