Первый канал выступил с официальным заявлением. Руководство начало сотрудничество с весьма серьезными и влиятельными людьми, которые взялись провести расследование по факту подозрительной победы дочери Алсу Микеллы на шоу Голос.

Первый канал выступил с официальным заявлением. Руководство начало сотрудничество с весьма серьезными и влиятельными людьми, которые взялись провести расследование по факту подозрительной победы дочери Алсу Микеллы на шоу "Голос".Дляинициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос.Дети" привлеченамеждународная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератаки проведении сложных цифровых расследований. сообщается в официальном заявлении "первой кнопки".Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оцененаинформационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистическийанализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботови других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.Также эти серьезные люди проверят целостностьи безопасность системы проведения голосования, все журналы событий, связанных спроцессами выбора победителя, а также возможность получения не авторизованногодоступа к данным и их модификации. Кроме того, будут проаудированы результаты,предоставленные компанией "СМС-сервисы", которая совместно с Первым каналомобеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезонапрограммы "Голос. Дети".Первый канал обещает, что результатнезависимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета, которыйбудет опубликован в открытом доступе для анализа и перепроверки стороннимиспециалистами.Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места.