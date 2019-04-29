Первый канал выступил с официальным заявлением. Руководство начало сотрудничество с весьма серьезными и влиятельными людьми, которые взялись провести расследование по факту подозрительной победы дочери Алсу Микеллы на шоу Голос.
Первый канал выступил с официальным заявлением. Руководство начало сотрудничество с весьма серьезными и влиятельными людьми, которые взялись провести расследование по факту подозрительной победы дочери Алсу Микеллы на шоу "Голос".
Для
инициированной Первым каналом проверки результатов голосования на шоу "Голос.Дети" привлечена
международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак
и проведении сложных цифровых расследований. сообщается в официальном заявлении "первой кнопки".
Эксперты проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена
информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический
анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов
и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками.
Также эти серьезные люди проверят целостность
и безопасность системы проведения голосования, все журналы событий, связанных с
процессами выбора победителя, а также возможность получения не авторизованного
доступа к данным и их модификации. Кроме того, будут проаудированы результаты,
предоставленные компанией "СМС-сервисы", которая совместно с Первым каналом
обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона
программы "Голос. Дети".
Первый канал обещает, что результат
независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета, который
будет опубликован в открытом доступе для анализа и перепроверки сторонними
специалистами.
Напомним, скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу "Голос. Дети" разгорелся на днях после того, как были обнародованы результаты смс-голосования. Согласно им, десятилетняя Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Многим зрителям эта победа показалась странной и даже подозрительной. В соцсетях комментаторы в один голос обвинили Алсу в покупке первого места.