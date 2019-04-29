Шеффилд Юнайтед стал вторым клубом Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона английского футбола, который завоевал прямой выход в премьер-лигу. Добились этого клинки по итогам 45 тура чемпионата.

"Шеффилд Юнайтед" стал вторым клубом Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона английского футбола, который завоевал прямой выход в премьер-лигу. Добились этого "клинки" по итогам 45 тура чемпионата.Футболисты "Шеффилд Юнайтед" одержали в минувшие выходные победу над "Ипсвич Таун" со счетом 2:0. Однако для повышения в премьер-лигу им также было необходимо, чтобы потерял очки преследующий их "Лидс Юнайтед". И "павлины" в воскресенье "помогли" своим конкурентам, сыграв вничью с "Астон Виллой" (1:1).Таким образом, за тур до завершения Чемпионшипа "Шеффилд Юнайтед" стал недосягаемым для идущего третьим "Лидса" – отрыв между командами составляет 5 очков. "Клинки" составили компанию "Норвичу", который также ранее вышел в АПЛ.Третью же путевку в премьер-лигу в дополнительном мини-турнире разыграют команды, занявшие по итогам 46 туров места с третьего по шестое.