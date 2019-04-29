Шотландская национальная партия (ШНП) представит законопроект о проведении референдума о независимости от Лондона в мае, сообщила в Эдинбурге первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Шотландская национальная партия (ШНП) представит законопроект о проведении референдума о независимости от Лондона в мае, сообщила в Эдинбурге первый министр Шотландии Никола Стерджен.Она подчеркнула, что для Шотландии настало время быть независимой. У страны должна быть возможность выбрать независимое будущее.По словам Стерджен, власти примут закон о референдуме до 2021 года. И у Шотландии сейчас больше поводов выступать за независимость, поскольку большинство в регионе противится выходу из ЕС.Предыдущий референдум о независимости Шотландии прошел в 2014 году. Тогда победу с перевесом в 10% одержали желающие оставаться в составе Великобритании, передает ТАСС.