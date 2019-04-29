Телеведущая поделилась воспоминаниями о работе с шоуменом. Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях избранного президента Украины.

Телеведущая поделилась воспоминаниями о работе с шоуменом. Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях избранного президента Украины.Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram отрывок из юмористической программы, в которой актеры сидят в кабинете полицейского. "А ты мне сразу приглянулся", – сказала журналистка и села на колени Владимира Зеленского.В подписи к посту она поздравила шоумена с победой на выборах лидера страны. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни", – написала Ксения Собчак.Один из пользователей с иронией отметил, что телеведущая положительно влияет на судьбу коллег. "Кто к Ксении прикасается – тому светит и президентство. Рано или поздно", – заявил комментатор.