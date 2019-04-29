Телеведущая поделилась с поклонниками очень
личным. Лариса Гузеева призналась, что до сих пор не может смириться
со смертью матери, которой не стало в октябре 2018 года.
Телеведущая поделилась с поклонниками очень
личным. Лариса Гузеева призналась, что до сих пор не может смириться
со смертью матери, которой не стало в октябре 2018 года.
Ведущая
программы "Давай поженимся!" Первого канала находится в унынии. В день
Светлой Пасхи, 28 апреля, Лариса Гузеева рассказала подписчикам в Instagram о переживаниях, терзающих ее душу.
Звезда
сообщила, что до сих пор не может смириться с трагедией, которая
произошла осенью прошлого года – умерла ее мать. Несмотря на свою любовь к
кулинарии, в Христово Воскресенье знаменитость не стала готовить
никаких праздничных угощений для близких, передает
"Христос Воскресе! Православные! Терпения! Покоя! Радости!", -
написала Лариса Гузеева в соцсети. Один из фолловеров поинтересовался, делала
ли артистка кулич. "Первая Пасха без мамочки…
Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", – ответила
телеведущая.
В комментариях поклонники
попытались найти слова утешения для . Они поддержали звезду
и выразили ей сочувствие.
Отметим,
очень гордится своими взрослыми детьми – дочерью Ольгой и сыном Георгием. Знаменитость выходит с
дочерью в свет и публикует фотоотчеты в своем микроблоге. Ранее телеведущая показала, как наследники
пришли к ней на работу.