Телеведущая поделилась с поклонниками очень личным. Лариса Гузеева призналась, что до сих пор не может смириться со смертью матери, которой не стало в октябре 2018 года.

Телеведущая поделилась с поклонниками оченьличным. Лариса Гузеева призналась, что до сих пор не может смиритьсясо смертью матери, которой не стало в октябре 2018 года.Ведущаяпрограммы "Давай поженимся!" Первого канала находится в унынии. В деньСветлой Пасхи, 28 апреля, Лариса Гузеева рассказала подписчикам в Instagram о переживаниях, терзающих ее душу.Звездасообщила, что до сих пор не может смириться с трагедией, котораяпроизошла осенью прошлого года – умерла ее мать. Несмотря на свою любовь ккулинарии, в Христово Воскресенье знаменитость не стала готовитьникаких праздничных угощений для близких, передает"Христос Воскресе! Православные! Терпения! Покоя! Радости!", -написала Лариса Гузеева в соцсети. Один из фолловеров поинтересовался, делалали артистка кулич. "Первая Пасха без мамочки…Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", – ответилателеведущая.В комментариях поклонникипопытались найти слова утешения для . Они поддержали звездуи выразили ей сочувствие.Отметим,очень гордится своими взрослыми детьми – дочерью Ольгой и сыном Георгием. Знаменитость выходит сдочерью в свет и публикует фотоотчеты в своем микроблоге. Ранее телеведущая показала, как наследникипришли к ней на работу.