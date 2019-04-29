Телеведущая и гимнастки продолжает терять вес. Ляйсан Утяшева заставила поклонников переживать за свое состояние.

Телеведущая и гимнастки продолжает терять вес.Ляйсан Утяшева заставила поклонников переживать за свое состояние.Жена комикаПавла Воли выложила в Instagram снимки с Тенерифе. Там Ляйсан Утяшева с мужем и детьмиСофией и Робертом находятся на отдыхе.Телеведущая регулярновыкладывает фотографии из отпуска, но один из последних кадров сильнообеспокоил ее подписчиков. Спортсменкаопубликовала фото, где она сидит в купальнике на полотенце в окружении экзотическихрастений."Убеждаюсь, дети —лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P.S. инициаторами выступаютони, а мама покорно работает моделью", – подписала снимки Ляйсан Утяшева.Поклонники звезды сразу отметили, что звезда чересчур похудела –на фото она выглядит иссохшей."У вас очень худые ноги", "Ещечуть-чуть и будет анорексия", "Лясечка, вы сильнопохудели, не надо так", "Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки","Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?", – высказались фолловеры.ответила шокированным подписчикам. "Мне нельзя", – написала она на один изкомментариев о необходимости поправиться.Напомним, ранеепризналась, чтопохудела на десять килограммов, благодаря собственной системе тренировок. Ведущаярассказывала, что сильно поправлялась после родов – похудении было долгим имучительным.