Телеведущая и гимнастки продолжает терять вес.
Ляйсан Утяшева заставила поклонников переживать за свое состояние.
Телеведущая и гимнастки продолжает терять вес.
Ляйсан Утяшева заставила поклонников переживать за свое состояние.
Жена комика
Павла Воли выложила в Instagram снимки с Тенерифе. Там Ляйсан Утяшева с мужем и детьми
Софией и Робертом находятся на отдыхе.
Телеведущая регулярно
выкладывает фотографии из отпуска, но один из последних кадров сильно
обеспокоил ее подписчиков. Спортсменка
опубликовала фото, где она сидит в купальнике на полотенце в окружении экзотических
растений.
"Убеждаюсь, дети —
лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P.S. инициаторами выступают
они, а мама покорно работает моделью", – подписала снимки Ляйсан Утяшева.
Поклонники звезды сразу отметили, что звезда чересчур похудела –
на фото она выглядит иссохшей.
"У вас очень худые ноги", "Еще
чуть-чуть и будет анорексия", "Лясечка, вы сильно
похудели, не надо так", "Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки",
"Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?", – высказались фолловеры.
ответила шокированным подписчикам. "Мне нельзя", – написала она на один из
комментариев о необходимости поправиться.
Напомним, ранее
призналась, что
похудела на десять килограммов, благодаря собственной системе тренировок. Ведущая
рассказывала, что сильно поправлялась после родов – похудении было долгим и
мучительным.