В Свердловскую область пришел мощнейший снегопад. От стихии пострадали несколько десятков местных жителей, один человек погиб.

В Свердловскую область пришел мощнейший снегопад. От стихии пострадали несколько десятков местных жителей, один человек погиб.В конце апреля на дорогах Свердловской области образовалась сильная гололедица. За прошедшие сутки в регионе произошло 62 ДТП. В авариях пострадали 14 человек.Одна женщина погибла в результате ДТП на ЕКАДе. Она находилась на переднем пассажирском сиденье автомобиля Cherry, когда в него врезался МАЗ. От полученных травм женщина скончалась на месте.Синоптики рассказали, что снегопады закончатся в понедельник. А во второй половине недели воздух прогреется до +14 градусов, передает.