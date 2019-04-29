Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом. Собянин отметил, что делается все возможное, чтобы удовлетворить спрос, передает телеканал "Россия 1"."По сравнению с 2012 годом, когда Новая Москва перешла в Москву, удвоили количество мест в дошкольных учреждениях, через три года утроим. И это только на грани того, что необходимо для жителей", — сказал столичный мэр.По словам Собянина, власти не забывают и о развитии социальной сферы — сейчас идет строительство современного больничного комплекса.Новая Москва — территория в 148 тысяч гектаров, в 2012 году увеличившая территорию столицы в 2,5 раза.