Победа дочери Алсу на шоу Голос. Дети - недостойная история. Шоумен Рустам Солнцев не советует российским звездам поддерживать певицу.

Победа дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" -недостойная история. Шоумен Рустам Солнцев не советует российским звездамподдерживать певицу.Призывы звезд российского шоу-бизнеса "прекратитьтравлю" против не остались незамеченными. Своейподдержкой знаменитости делают этому семейству только хуже, уверен шоумен РустамСолнцев.По словам Солнцева, сама Алсу "не состоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью Микеллой Абрамовой на шоу "Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – даже если выяснится, что голосование было честным."Те знаменитости, которые поддерживают дочь Алсу –далеки от народа! Вы только еще более глубокую копаете яму. Народ – не Тимошка,видит немножко! Я считаю эту историю недостойной, там были более талантливыеребята", – подчеркнул Солнцев.Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как девочка с большим отрывом выиграла в финале шоу "Голос. Дети". Дочь Алсу получила 92% телефонных голосов и 53% СМС-голосов. В целом ее поддержали 59% голосовавших, что в разы превышает результаты ее соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Первый канал отреагировал на скандал, отметив, что будет проведена проверка.Позже Алла Пугачева и Светлана Лобода лично встретились с детьми, которые уступили Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети". А Первый канал пообещал, что результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета. Его опубликуют в открытом доступе.