Победа дочери Алсу на шоу Голос. Дети -
недостойная история. Шоумен Рустам Солнцев не советует российским звездам
поддерживать певицу.
Победа дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" -
недостойная история. Шоумен Рустам Солнцев не советует российским звездам
поддерживать певицу.
Призывы звезд российского шоу-бизнеса "прекратить
травлю" против не остались незамеченными. Своей
поддержкой знаменитости делают этому семейству только хуже, уверен шоумен Рустам
Солнцев.
По словам Солнцева, сама Алсу "не состоялась, как певица". Теперь же, после скандала с ее дочерью Микеллой Абрамовой на шоу "Голос. Дети" на певческой карьере Алсу можно ставить крест – даже если выяснится, что голосование было честным.
"Те знаменитости, которые поддерживают дочь Алсу –
далеки от народа! Вы только еще более глубокую копаете яму. Народ – не Тимошка,
видит немножко! Я считаю эту историю недостойной, там были более талантливые
ребята", – подчеркнул Солнцев.
Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой разгорелся после того, как девочка с большим отрывом выиграла в финале шоу "Голос. Дети". Дочь Алсу получила 92% телефонных голосов и 53% СМС-голосов. В целом ее поддержали 59% голосовавших, что в разы превышает результаты ее соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова. Первый канал отреагировал на скандал, отметив, что будет проведена проверка.
Позже Алла Пугачева и Светлана Лобода лично встретились с детьми, которые уступили Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети". А Первый канал пообещал, что результат независимого расследования будет оформлен в виде аналитического отчета. Его опубликуют в открытом доступе.