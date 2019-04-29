Звезде сериала Кармелита стало хуже. У госпитализированной Ирины Сенотовой обнаружились новые серьезные проблемы со здоровьем.

Звезде сериала "Кармелита" стало хуже. У госпитализированнойИрины Сенотовой обнаружились новые серьезные проблемы со здоровьем.Ирина Сенотова постоянно в кислородной маске. Врачиобнаружили у еще одну проблему -цирроз печени, медики решают, что делать дальше. Рядом с актрисой постояннодежурит мать, передает телеграм-канал Mash.На днях звезда сериала "Склифосовский" оказаласьна больничной койке. У 50-летней Ирины Сенотовой диагностировали двустороннююпневмонию и почечную недостаточность. Медики начали лечение, однако лучшезвезде не становилось.Как сообщалось, Ирине Сенотовой выставили громадный счет залечение. Теперь перевели в другуюбольницу, где и без того неутешительный диагноз дополнили новыми деталями.Перед этим актриса дважды отказывалась от госпитализации. Лишь когда состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. Актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и брюшной водянкой.Дочь Мария на своей официальной странице в Instagram рассказала, что состояние матери оставляет желать лучшего, и попросила финансовой помощи.Пользователи Сети отреагировали на пост и поделились с ней средствами.