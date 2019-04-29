Звезде сериала Кармелита стало хуже. У госпитализированной
Ирины Сенотовой обнаружились новые серьезные проблемы со здоровьем.
Звезде сериала "Кармелита" стало хуже. У госпитализированной
Ирины Сенотовой обнаружились новые серьезные проблемы со здоровьем.
Ирина Сенотова постоянно в кислородной маске. Врачи
обнаружили у еще одну проблему -
цирроз печени, медики решают, что делать дальше. Рядом с актрисой постоянно
дежурит мать, передает телеграм-канал Mash.
На днях звезда сериала "Склифосовский" оказалась
на больничной койке. У 50-летней Ирины Сенотовой диагностировали двустороннюю
пневмонию и почечную недостаточность. Медики начали лечение, однако лучше
звезде не становилось.
Как сообщалось, Ирине Сенотовой выставили громадный счет за
лечение. Теперь перевели в другую
больницу, где и без того неутешительный диагноз дополнили новыми деталями.
Перед этим актриса дважды отказывалась от госпитализации. Лишь когда состояние резко ухудшилось, медики доставили ее в реанимацию. Актриса оказалась в одной из столичных клиник с острой пневмонией и брюшной водянкой.
Дочь Мария на своей официальной странице в Instagram рассказала, что состояние матери оставляет желать лучшего, и попросила финансовой помощи.
Пользователи Сети отреагировали на пост и поделились с ней средствами.